الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار

أعلنت واشنطن الإثنين تقديم حزمة مساعدات أمنية لكييف بقيمة 2,5 مليار دولار، مع سعي الولايات المتحدة الى تزويد أوكرانيا بما أمكن من الدعم قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا الشهر المقبل.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان "اليوم، أعلن تقديم مساعدة أمنية قدرها 2,5 مليار دولار الى أوكرانيا، في وقت يسعى الشعب الأوكراني للدفاع عن استقلاله وحريته في مواجهة العدوان الروسي".