شي يؤكد لبايدن بأن العلاقة بين بكين وواشنطن "من الأهم" في العالم

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي جو بايدن الإثنين أن العلاقة بين بلديهما هي "من الأهم" في العالم، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.



وقال شي لبايدن في رسالة تعزية بوفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إن "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة... لتعزيز تطوير علاقات صينية أميركية سليمة ومستقرة، والمضي قدما بشكل مستدام على المسار الصحيح"، وفق ما أوردت قناة "سي سي تي في" الرسمية.