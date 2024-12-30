رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد إعادة إعمار جزيرة مايوت خلال عامين

وعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو الاثنين مايوت بخطة مساعدة مع "استجابات سريعة" خلال زيارة استمرت يوما إلى الجزيرة التي دمرها الإعصار "شيدو"، مؤكدا سعيه إلى إعادة إعمارها خلال عامين.



وقال بايرو "غالبا ما يشعر سكان مايوت بأن ما نقدمه لهم هو مجرد تطمينات وكلمات تضامن منمقة في تصريحات، لكن ما يريدونه هو (إجراءات) واقعية"، مشيرا الى أنه سيتمّ الإعلان مساء الإثنين عن خطة تتيح "تقديم استجابات سريعة" للسكان الذين ينتظرون خطوات ملموسة من الحكومة.



وأضاف بايرو "بعد ذلك، ستكون هناك مرحلة ثانية في غضون بضعة أشهر. إنها خطة طويلة المدى. لأن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة إعمار مايوت كما كانت عليه، بل برسم مستقبل مختلف لمايوت".



وجدد رئيس الوزراء الفرنسي التأكيد بأن "هدفه" يتمثل في إنجاز عملية إعادة إعمار الجزيرة خلال عامين.



ومن المفترض تقديم مشروع قانون جديد حول مستقبل جزيرة مايوت خلال جلسة الحكومة الجمعة.



وضرب الإعصار الأكثر تدميرا الذي تشهده المنطقة منذ 90 عاما، الجزيرة في 14 كانون الأول/ديسمبر مخلفا 39 قتيلا وأكثر من 5600 جريح، بحسب حصيلة رسمية نشرت الأحد.



ومنذ ذلك الحين، تبذل خدمات الطوارئ جهودا كبيرة لإعادة الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات.