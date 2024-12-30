الإدارة الجديدة في سوريا تعين ميساء صابرين حاكما للمصرف المركزي

أعلن مسؤول سوري كبير أن الإدارة الجديدة عينت ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.



وبذلك تصبح صابرين أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021.