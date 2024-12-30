السلطات الإيرانية تؤكد توقيف الصحافية الإيطالية تشيتشيليا سالا

أكدت السلطات الإيرانية الاثنين أنها أوقفت الصحافية الإيطالية تشيتشيليا سالا بتهمة "انتهاك القانون"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بعد أيام من تنديد روما بهذه الخطوة "غير المقبولة".



وجاء في بيان لوزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي المشرفة على الصحافة في الجمهورية الإسلامية أن "تشيتشيليا سالا، وهي مواطنة إيطالية، دخلت إلى إيران في 13 كانون الأول 2024 بتأشيرة صحافية وتم توقيفها في 19 كانون الأول 2024 لانتهاكها قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأضاف البيان أن "الملف أحيل الآن إلى التحقيق" من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.



ومنذ توقيفها، تقبع الصحافية، وهي في أواخر العشرينات من العمر، في زنزانة منفردة في سجن إوين في طهران، بحسب موقع "كورا ميديا" الذي ينتج برنامج بودكاست وتعمل سالا لصالحه.



وكانت سالا نشرت عبر حسابها على منصة إكس اعتبارا من 13 كانون الأول لقطات من العاصمة الإيرانية. ويعود منشورها الأخير الى 17 منه، وتضمّن رابطا لبودكاست بعنوان "محادثة عن النظام الأبوي في طهران"، مرفقا بصورة لثلاث شابات إحداهن لا تضع الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.



وانقطعت الأنباء عن سالا في 19 كانون الأول، واتصلت بعدها اتصلت بوالدتها لتخبرها بأنه تم توقيفها عشية عودتها إلى البلاد.



ونددت إيطاليا بالاحتجاز "غير المقبول" للصحافية. وقال وزير خارجيتها أنتونيو تاياني إنّ الجهود الرامية للإفراج عنها "معقّدة".



وأكدت السلطات الإيرانية الإثنين أن سالا تستفيد من الزيارة القنصلية.