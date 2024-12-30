وزير الخارجية الأوكراني يدعو من دمشق إلى "إنهاء" الوجود الروسي في سوريا

حضّ وزير الخارجية الأوكراني اندريه سيبيغا الاثنين في دمشق على "إنهاء" الوجود الروسي في سوريا، في إطار زيارة أجراها إلى البلاد هي الاولى منذ الإطاحة ببشار الأسد حليف موسكو، والتقى خلالها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.



وقال سيبيغا خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني "نحن مقتنعون أنه من منظور استراتيجي، فإن إنهاء الوجود الروسي في سوريا سوف يسهم بمزيد من الاستقرار ليس فقط للدولة السورية الجديدة، لكن أيضا في الشرق الأوسط وإفريقيا".



وقطعت أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في العام 2022، إثر اعتراف سوريا بضمّ روسيا شبه جزيرة القرم بعدما احتلتها من أوكرانيا.



وأضاف سيبيغا "خلال السنوات السابقة، عانى شعبانا كثيرا من النظامين الإجراميين الروسي والإيراني"، آملا "في أن تكون سوريا الجديدة دولة تحترم القانون الدولي، وبالتالي وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".



ورأى أن "ذلك يفتح الطريق أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية والحوار السياسي وعمل البعثات الدبلوماسية" بين البلدين.

