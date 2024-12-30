ألمانيا تعتزم تمديد عمليات المراقبة عند الحدود لما بعد آذار

أعلنت الحكومة في ألمانيا التي تستعدّ لانتخابات حاسمة في شباط 2025، الإثنين عن نيّتها تمديد عمليات التدقيق عند الحدود لما بعد مهلة آذار نظرا لنجاح هذه الإجراءات في احتواء الهجرة غير النظامية.



وفي تصريحات لصحيفة "أوغزبورغر ألغيماينه"، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إنه "تمّ توقيف حوالى 1800 مهرّب وردّ نحو 40 ألف شخص وصلوا إلى الحدود".



وخلال السنتين الماضيتين، ازدادت عمليات طرد المهاجرين بنسبة تخطّت 50 %.



وأشارت وزيرة الداخلية التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي، إلى أن ألمانيا هي البلد الوحيد في أوروبا الذي "قام للمرّة الأولى بطرد مجرمين خطيرين إلى أفغانستان".



وفي ما يخصّ النقاش الدائر راهنا في البلاد حول إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في ظلّ الضبابية المحيطة بنوايا السلطة الجديدة في دمشق، صرّحت الوزيرة أنه "بإمكان لاجئين كثيرين العودة" وهم سيحظون بدعم "إذا ما استحال الأمل بالسلام في سوريا حقيقة".