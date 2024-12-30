موسكو: روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن عملية لتبادل الأسرى جرت اليوم الاثنين بين روسيا وأكرانيا، أطلق بموجبها كل جانب سراح 150 أسير حرب.



وذكرت الوزارة أن أوكرانيا أطلقت سراح الأسرى الروس على أراضي روسيا البيضاء وسينقلون إلى روسيا.



وأضافت الوزارة أن الإمارات توسطت في عملية التبادل.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن أوكرانيا أعادت 189 أسير حرب إلى وطنهم في أحدث عملية تبادل مع روسيا.



وشكر زيلينسكي الإمارات وشركاء آخرين على تسهيل عملية التبادل.