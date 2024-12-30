السجن 15 عاما لأوكراني زود موسكو معلومات عن الدفاع الجوي

قضت أوكرانيا الاثنين بالسجن 15 عاما بحق شرطي سابق دين بـ"الخيانة العظمى" لتسليمه روسيا معلومات عن أمكنة نشر منظومات الدفاع الجوي الاوكرانية، بحسب النيابة.



وقالت النيابة الاوكرانية في بيان عبر تلغرام "حكم على أحد سكان زابوريجيا بالسجن 15 عاما لتزويده العدو معلومات عن أمكنة نشر منظومات الدفاع الجوي".



واوضح مكتب المدعي أن "الرجل جال في مدينة زابوريجيا وأنحائها لتحديد مواقع الدفاع الجوي وطواقمها ومعدات قوات الدفاع".



ولفت المصدر نفسه الى أن المحكوم شرطي متقاعد برتبة ليفتنانت كولونيل، "تواصل مع رفيق سابق له في المدرسة هو اليوم موظف في وزارة الدفاع الروسية، وعرض عليه مساعدته في الحرب على أوكرانيا".



