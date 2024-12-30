نيويورك تايمز: 9 كانون الثاني موعد الجنازة الرسمية للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كاتر

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الجنازة الرسمية للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من كانون الثاني.



توفي كارتر عن عمر ناهز 100 عام أمس الأحد.



وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن يكون التاسع من كانون الثاني يوم حداد وطنيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.