ترامب يؤكد تأييده ‭"‬الكامل والمطلق‭"‬ لرئيس مجلس النواب مايك جونسون

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم، تأييده لرئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي يجب أن يترشح هذا الشهر لإعادة انتخابه وسط أغلبية ضئيلة للجمهوريين بالمجلس.



وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "رئيس المجلس مايك جونسون رجل صالح ودؤوب ومتدين. سيفعل الصواب، وسنواصل الفوز. تأييدي الكامل والمطلق لمايك".