نتانياهو يشيد بدور كارتر في إحلال السلام بين إسرائيل ومصر

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين بدور الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في إحلال السلام بين إسرائيل ومصر، وخصوصا أنه مهندس اتفاقات كامب ديفيد التي تمّ توقيعها في العام 1978.



وغداة وفاة كارتر عن مئة عام، كتب نتانياهو على حسابه على منصة إكس: "سنتذكر على الدوام دور الرئيس كارتر في أول اتفاق سلام عربي-إسرائيلي وقّعه رئيس الوزراء مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور السادات، وهو اتفاق لا يزال قائما منذ حوالى نصف قرن، ويمنح الأمل للأجيال المقبلة".