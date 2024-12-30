الداخلية السورية: العثور على مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في مدينة حلب

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الموقتة، العثور على مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث في مدينة حلب.



وأشارت الوزارة في بيان عبر قناتها على "تلغرام"، أن "اكتشاف المقبرة الجماعية تم بناء على بلاغ من أحد المواطنين في مدينة حلب".



ولفت البيان إلى أن "قائد شرطة محافظة حلب العميد أحمد لطوف توجه إلى الموقع للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان".



واشارت الى انه سيجري لاحقا تحديد هويات الجثث من خلال فحص الحمض النووي DNAـ بحسب "روسيا اليوم".