العراق يوافق على مد خط لنقل النفط بين البصرة وحديثة

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم، أن الحكومة وافقت على مد خط لنقل النفط بين البصرة وحديثة بطاقة 2.25 مليون برميل.



وذكر المكتب في بيان، أن كلفة الخط ستبلغ نحو 5.97 تريليون دينار عراقي (4.56 مليار دولار).