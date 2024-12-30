البنتاغون: وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية صامد

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين أن وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج ومحيطها بشمال سوريا ما زال صامدا.



وتوسطت واشنطن في وقف إطلاق نار أولي في وقت سابق من هذا الشهر بعد اندلاع القتال مع تقدم المعارضة المسلحة نحو دمشق والإطاحة بحكم بشار الأسد. لكن في 19 ديسمبر كانون الأول، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إنه لا يوجد حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين "وقف إطلاق النار صامد في ذلك الجزء الشمالي من سوريا".