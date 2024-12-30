إسرائيل تحذر الحوثيين من مواجهة مصير حماس وحزب الله

وجه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الاثنين ما أسماه التحذير الأخير لمسلحي جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران لوقف هجماتهم الصاروخية على إسرائيل، قائلا إنهم يواجهون خطر "المصير التعيس" ذاته الذي لحق بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية والرئيس السوري بشار الأسد.



وحذر دانون طهران أيضا من أن إسرائيل يمكنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، قائلا إنها لن تتسامح مع هجمات الجماعات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية.



وقال دانون أمام مجلس الأمن الدولي "إلى الحوثيين، ربما لم تنتبهوا لما حدث في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. حسنا، اسمحوا لي أن أذكركم بما حدث لحماس وحزب الله والأسد ولكل من حاول تدميرنا. هذا هو التحذير الأخير لكم. هذا ليس تهديدا. إنه وعيد. سوف تواجهون المصير التعيس ذاته".



وقال دانون في تصريحات أدلى بها قبل الاجتماع لصحفيين "إسرائيل ستدافع عن شعبها. وإذا لم تكن مسافة 2000 كيلومتر كافية لإبعاد أطفالنا عن الإرهاب، فدعوني أؤكد لكم أنها لن تكون كافية لحماية إرهابهم من قوتنا".