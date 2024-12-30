الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل تحذر الحوثيين من مواجهة مصير حماس وحزب الله

أخبار دولية
2024-12-30 | 13:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل تحذر الحوثيين من مواجهة مصير حماس وحزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إسرائيل تحذر الحوثيين من مواجهة مصير حماس وحزب الله

وجه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الاثنين ما أسماه التحذير الأخير لمسلحي جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران لوقف هجماتهم الصاروخية على إسرائيل، قائلا إنهم يواجهون خطر "المصير التعيس" ذاته الذي لحق بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية والرئيس السوري بشار الأسد.

وحذر دانون طهران أيضا من أن إسرائيل يمكنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، قائلا إنها لن تتسامح مع هجمات الجماعات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية.

وقال دانون أمام مجلس الأمن الدولي "إلى الحوثيين، ربما لم تنتبهوا لما حدث في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. حسنا، اسمحوا لي أن أذكركم بما حدث لحماس وحزب الله والأسد ولكل من حاول تدميرنا. هذا هو التحذير الأخير لكم. هذا ليس تهديدا. إنه وعيد. سوف تواجهون المصير التعيس ذاته".

وقال دانون في تصريحات أدلى بها قبل الاجتماع لصحفيين "إسرائيل ستدافع عن شعبها. وإذا لم تكن مسافة 2000 كيلومتر كافية لإبعاد أطفالنا عن الإرهاب، فدعوني أؤكد لكم أنها لن تكون كافية لحماية إرهابهم من قوتنا".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الحوثيين

مواجهة

LBCI التالي
الشرع يلتقي وزير الخارجية الأوكرانيّ
أمواج عاتية في البيرو والإكوادور وتشيلي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-27

قيادي لفرانس برس: حماس "جاهزة" لاتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-27

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس وحزب الله لم يعودا أداة فعالة يمكن لإيران استخدامها ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2024-10-19

وزراء دفاع مجموعة السبع يؤكدون على أهمية دعم قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية في دورهما في ضمان استقرار وأمن لبنان ويطالبون إيران بالامتناع عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-12

المحاولات الإسرائيلية للتوغل إلى القرى الجنوبية لم تتوقف..وحزب الله مستمرّ في المواجهة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:31

تقرير يندّد بالظروف "اللاإنسانية" في السجون الفنزويلية

LBCI
أخبار دولية
14:12

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "مقذوفين" أطلقا من شمال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:12

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "مقذوفين" أطلقا من شمال غزة

LBCI
أخبار لبنان
02:32

أوجيرو: خدمة الزبائن عبر الـ 1515 غير متوافرة حاليًا

LBCI
آخر الأخبار
11:21

الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ أطلق من القطاع وسقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:52

وزير الخارجية السوري لـ"العربية": سأزور السعودية خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة

LBCI
أخبار دولية
13:15

أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟

LBCI
أخبار دولية
13:10

قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي

LBCI
أخبار دولية
13:00

القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
09:31

المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار أعطى اشارة بتوقيف عبد الرحمن القرضاوي الذي تستمع اليه المباحث المركزية كما أرسل كتابين الى كل من الامارات ومصر لابلاغهما بتوقيف القرضاوي في لبنان من أجل ارسال طلبات الاسترداد

LBCI
اخبار البرامج
14:56

بعدما عاش طفولة قاسية على يد والده وزوجاته... قرر العثور على والدته الحقيقية "فتاة الليل": ما هي قصة محمود؟

LBCI
فنّ
16:34

وفاة والدة الفنان اللبناني المغترب "مساري" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
03:07

السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…

LBCI
فنّ
16:43

وفاة الفنان المصري الكبير أحمد عدوية

LBCI
اخبار البرامج
16:01

كيف علّقت نيكول سابا على أقوال باميلا الكيك وإطلالتها في "الموريكس دور"؟

LBCI
أمن وقضاء
16:13

الدفاع المدني إستلم جثماني شهيدين لبنانيين قضيا في حمص والجريح الثالث

LBCI
أخبار لبنان
01:22

النيابة العامة التمييزية لم تتسلم بعد ملف عبد الرحمن القرضاوي... اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More