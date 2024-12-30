الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "مقذوفين" أطلقا من شمال غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه اعترض فوق أراضي الدولة العبرية "مقذوفين" أطلقا من شمال قطاع غزة، حيث يخوض حربا ضد حركة حماس منذ أكثر من عام.



وقال الجيش في بيان بعد إطلاق صفارات الإنذار في المناطق المحاذية للقطاع إن "سلاح الجو اعترض مقذوفين مصدرهما شمال قطاع غزة".