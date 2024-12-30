تقرير يندّد بالظروف "اللاإنسانية" في السجون الفنزويلية

كشف ناشطون في مجال حقوق الإنسان الإثنين تقريرا عن ظروف الاعتقال في "السجون السياسية" في فنزويلا، واصفين إياها بأنها "لاإنسانية" و"ازدادت سوءاً" منذ إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.



وفي تقرير بعنوان "سجون غير عادلة، زنازين لاإنسانية"، عرضت لجنة حرية السجناء السياسيين (CLIPPVE) "ظروف احتجاز السجناء السياسيين في فنزويلا، والتي ساءت في مرحلة ما بعد انتخابات العام 2024".



وأورد التقرير الذي نُشر على موقع منظمة بروفيا (Provea) غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، والذي يستند إلى مقابلات مع معتقلين سابقين، أنّه "بالإضافة إلى الاعتقال التعسّفي والسجن ظلما، هناك معاناة متزايدة يتعرّض لها المعتقلون بسبب ظروف السجن الصعبة واللاإنسانية".



وتطرّق التقرير إلى "تعذيب جسدي ونفسي" وإلى واقع أن السجناء يخضعون "لعزلة طويلة ولعدم القدرة على الاتصال بأفراد عائلاتهم أو محاميهم".



كذلك، أشار إلى حالة الطعام الذي "غالبا ما يكون مليئا بالحشرات، أو فاسدا أو غير مطبوخ جيدا"، مضيفا أنّ الحصص الغذائية "ضئيلة وغير كافية".