وزير الخارجية الكويتي يدعو من دمشق إلى "إعادة النظر" بالعقوبات على سوريا

دعا وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا من دمشق إلى "إعادة النظر" في العقوبات المفروضة على سوريا لتعزيز اقتصادها، وذلك خلال زيارة إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التقيا خلالها قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.



وبحث المسؤولان مع الشرع "سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية وبالأخص تحقيق التعافي الاقتصادي" في سوريا كما أعلن الوزير الكويتي خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية في الإدارة الجديدة في سوريا أسعد الشيباني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمّد البديوي.



وأكّد أن دول مجلس التعاون تدعو "إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا"، لأن "تخفيف هذه العقوبات" من شأنه "تحسين الظروف المعيشية ودعم جهود التعافي وتمكين الشعب السوري من المضي قدما نحو الأمن والاستقرار والتنمية".



وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الزيارة جاءت "لنقل رسالة خليجية موحدة مفادها التأكيد على دعم دول مجلس التعاون" لسوريا و"العمل على إيصال رسالة مفادها، العزم على مساعدتها سياسيا اقتصاديا تنمويا وإنسانيا".



وقال الوزير الكويتي في الوقت نفسه إن هذه الزيارة "تعبر عن حرصنا على فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي البناء الذي يدعم تطلعات شعوب المنطقة".



وشدّد الوزير السوري خلال المؤتمر الصحافي على أن "الشعب السوري اليوم بحاجة لترميم علاقاته السياسية وترميم علاقاته الاقتصادية وايضا فتح المجال لدعم الدول العربية للاستثمارات".



واعتبر أنه ينبغي "الضغط لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري وفسح المجال امام الدول الداعمة والصديقة لإنعاش السوق الاقتصادي وإنعاش الحياة".