وزيرة الداخلية: من السابق لأوانه التوصل لاستنتاجات بشأن هجوم سوق عيد الميلاد بألمانيا

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات بشأن الرجل الذي يُشتبه بأنه اقتحم سوقا لعيد الميلاد في ماغديبورغ بسيارته، مما أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل.



وتتحرى السلطات ما إذا كانت هناك ثغرات أمنية أدت للهجوم الذي وقع في 20 كانون الأول، وألقى الضوء مجددا على قضيتي الأمن والهجرة قبل الانتخابات المبكرة.



ويقول مسؤولون إن المشتبه به المقبوض عليه طبيب نفسي عمره 50 عاما قدم من السعودية وله تاريخ في معاداة الإسلام ومتعاطف مع حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف.



وقالت فيزر بعد جلسة استمرت أربع ساعات للجنة وزارية معنية بالهجوم: "مرتكب الهجوم لا ينتمي إلى أي تصنيف سابق".



ووعدت فيزر بإجراء تحقيق كامل، قائلة: "لن يُترك شيء من دون تدقيق".