وزير الخارجية: العراق حريص على عودة البعثة الدبلوماسية إلى دمشق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن الوزير فؤاد حسين أبلغ نظيره السوري أسعد حسن الشيباني بأن العراق حريص على إعادة بعثته الدبلوماسية إلى العاصمة السورية دمشق.