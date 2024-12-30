وزارة الخزانة الأميركية تتعرض لقرصنة إلكترونية وتتهم الصين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مطلع كانون الأول لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.



وطال الهجوم بحسب الرسالة عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته جهة خارجية واسمه "بيوند تراست"، ونفّذت الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليا من الصين".