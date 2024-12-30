الرئيس الفلسطيني يشيد بكارتر ويصفه بـ"صانع السلام"

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعازيه بوفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، واصفا إياه بـ"صانع السلام ورجل الشجاعة".



وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "في هذا اليوم الحزين رحل عن عالمنا، صانع السلام ورجل الشجاعة والقيم الأخلاقية والإنسانية والدبلوماسية".



وأشاد كذلك بكارتر و"التزامه الثابت بكرامة الفلسطينيين، كونه أول رئيس أميركي أقرَّ بحقهم في تقرير المصير، وعمل بجد لتطبيق نظريته بأن الحل في منطقتنا هو بتحقيق السلام العادل لشعبنا ولشعوب الشرق الأوسط، ونبذ العنف والحروب، وأول من تحدث عن الأبارتهايد الإسرائيلي".