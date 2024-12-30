زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين.