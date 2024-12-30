قاض أرجنتيني يأمر بتوقيف رئيس نيكاراغوا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان

أصدر قاض أرجنتيني مذكرة توقيف بحق رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا بتهمة "الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان"، بحسب ما صرح محام يمثل جهة الادعاء لوكالة فرانس برس الاثنين.



وقال المحامي داريو ريتشارت إن مذكرة التوقيف تنطبق أيضا على زوجة أورتيغا ونائبته روزاريو موريلو، وتستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدول بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج أراضيها.



وأمر القاضي الفدرالي أريال ليخو أيضا بتوقيف عشرة أشخاص آخرين مرتبطين بنظام أورتيغا.



وأضاف ريتشارت أن التهم الموجهة إلى أورتيغا وزوجته تشمل القتل والاختفاء القسري والتعذيب و"الترحيل أو النقل القسري للسكان".



ورفعت الدعوى عام 2022 مجموعة من الخبراء القانونيين من جامعة بوينس آيرس.



ونحا دانيال أورتيغا (79 عاما) منحى استبداديا على نحو متزايد منذ عودته إلى السلطة عام 2007.



واستهدفت حكومته المعارضة، وأغلقت أكثر من 5000 منظمة غير حكومية منذ حملة قمع الاحتجاجات عام 2018 التي قالت الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.



وتعمل معظم وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة حاليا في المنفى.



كما تم تجريد حوالى 450 سياسيا ورجل أعمال وصحافيا ومثقفا وناشطا في مجال حقوق الإنسان وشخصيات دينية من الجنسية منذ شباط 2023 بتهمة "الخيانة".



وحذّرت مديرة منظمة العفو الدولية في الأميركتين آنا بيكر في وقت سابق من هذا الشهر من ألا أحد في نيكاراغوا في مأمن من "الآلة القمعية" التي يقودها أورتيغا.