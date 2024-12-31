الرئيس الصينيّ يتعهّد بتشجيع السلام العالميّ في رسالة إلى بوتين بمناسبة العام الجديد

تعهّد الرئيس الصينيّ شي جينبينغ، في رسالة إلى نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين، في مناسبة العام الجديد، بتشجيع السلام العالميّ، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



ونقلت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية عن شي قوله إنّه مهما تغيّر الوضع الدوليّ، ستظلّ الصين ثابتة في تعميق الإصلاح الشامل أكثر وتشجيع السلام والتنمية العالميين.



وقالت قناة "سي سي تي في" إنّ شي توجّه لبوتين بالقول: "في مواجهة تغيّرات سريعة التطور لم نشهدها منذ قرن، إضافة إلى الوضع الدولي المضطرب، مضت الصين وروسيا باستمرار ويدًا بيد على طول المسار الصحيح، لعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أيّ طرف ثالث".