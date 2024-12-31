حريق في مستودع نفط روسيّ

اندلع حريق في مستودع للنفط، في غرب روسيا، بعد تسرب وقود، بسبب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية، وفق ما أفاد حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي أنوخين.



وقال أنوخين إنّ أنظمة الدفاع الجويّ الروسية أحبطت هجومًا بمسيّرات أوكرانية، في منطقة يارتسيفو.



وأضاف على تلغرام:"سقط حطام إحدى المسيّرات على أرض مستودع نفط. ونتيجة لذلك، حدث تسرب للوقود واندلع حريق في الوقود ومواد التشحيم."



وأشار إلى عدم وجود تهديد للمباني السكنية، في المنطقة.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنّ 68 مسيّرة أوكرانية أُسقطت خلال الليل ودُمّرت 10 منها فوق منطقة سمولينسك.



وضربت كييف العديد من منشآت الطاقة الروسية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، قائلة إنّ ذلك انتقام من هجمات موسكو على شبكة الكهرباء الخاصة بها.