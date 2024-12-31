مقتل عنصر مكسيكيّ في المعهد الوطنيّ للهجرة على الحدود الأميركية

قُتل عنصر مكسيكيّ في المعهد الوطنيّ للهجرة، في سيوداد خواريز على الحدود الأميركية، بعدما طلب من مجموعة مهاجرين التعريف عن أنفسهم، وفق ما أعلنت السلطات.



وقال المعهد إنّ ثلاثة أشخاص أوقفوا للاشتباه في تنفيذهم جريمة القتل.



وأوضح أنّ العنصر "تعرّض للاعتداء على أيدي مجموعة من الأجانب عندما طلب منهم وثائق هويتهم" عند نقطة تفتيش.



وأشار إلى أنّ أحد المشتبه بهم كولومبيّ، فيما الآخران فنزويليان.