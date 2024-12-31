البنتاغون: المعتقل رضا بن صالح اليزيدي أُعيد من سجن خليج جوانتانامو إلى بلده تونس

أُعيد المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من سجن خليج جوانتانامو إلى بلده تونس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).



وقالت إنّ 26 معتقلًا لا يزالون في المنشأة، منهم 14 مؤهلون للنقل.