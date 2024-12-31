محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد محققون.



وأتى ذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.



وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إنّ مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول "صدرت هذا الصباح" عن محكمة منطقة سيول الغربية.



وأضاف: "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".