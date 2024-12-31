هجوم أوكرانيّ جديد على بلدة لجوف

شنّت القوات الأوكرانية هجومًا جديدًا على بلدة لجوف، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمبنى سكنيّ من طابقين،، وفق ما أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك في جنوب روسيا.



وكتب ألكسندر خينشتين في رسالة عبر تطبيق تيليغرام للرسائل أنّ شخصًا واحدًا أصيب في أحدث هجوم في المنطقة، التي سيطرت القوات الأوكرانية على جزء منها بعدما توغلت عبر الحدود في آب.



وذكر خينشتين أنّ خطوط الكهرباء انقطعت في منطقتين.



وقال عن الهجوم الأوكرانيّ: "هدفهم هو ترهيب الناس ونشر الارتباك والذعر والفوضى، وحرمان الأطفال من فرصة الاستمتاع بالعام الجديد المقبل".



وأعلن الجيش الأوكرانيّ عن وقوع أضرار ونشر صورًا لما قال إنه حريق في البلدة، دون أن يذكر من يقف وراء الهجوم.