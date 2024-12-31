الحوثيون يتبنون هجومين صاروخيين على إسرائيل خلال الليل

أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين بالستيين، خلال الليل على إسرائيل، بعد ساعات من إعلان جيشها اعتراضه صاروخ أطلق من اليمن، قبل دخوله المجال الجويّ لإسرائيل.



وذكرت القوات المسلحة للحوثيين في بيان أنّ المتمردين استهدفوا "مطارَ بن غوريون التابعَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2"، فيما استهدف الهجوم الآخر "محطةَ الكهرباءِ جنوبيَّ القدسِ المحتلةِ بصاروخٍ باليستي نوع ذو الفقار".