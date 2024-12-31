لقاء جمع مسؤولين أميركيين مع السلطات الموقتة في دمشق

التقى مسؤولون أميركيون مع السلطات الموقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى: حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين؛ مواصلة القتال ضد داعش؛ ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا؛ تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.