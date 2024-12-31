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شانا: إيران عيّنت ممثلًا جديدًا لها لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

عيّنت إيران المسؤول في وزارة النفط علي-محمد موسوي ممثلًا جديدًا لها لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلفًا لأفشين جوان، وفق الموقع الإعلاميّ لوزارة النفط الإيرانية (شانا).