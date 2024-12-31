الجيش الإسرائيليّ: قضينا على قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلاميّ

#عاجل 🔻 جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة #الجهاد_الإسلامي
🔻هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي في مطلع الشهر وقضت على المدعو أنس محمد سعدي مصري، قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد… pic.twitter.com/xMGqPp3vJW
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 31, 2024
#عاجل 🔻 جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة #الجهاد_الإسلامي
🔻هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي في مطلع الشهر وقضت على المدعو أنس محمد سعدي مصري، قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد… pic.twitter.com/xMGqPp3vJW