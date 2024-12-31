الجيش الإسرائيليّ: قضينا على قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلاميّ

#عاجل 🔻 جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة #الجهاد_الإسلامي



🔻هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو بتوجيه استخباراتي في مطلع الشهر وقضت على المدعو أنس محمد سعدي مصري، قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد… pic.twitter.com/xMGqPp3vJW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 31, 2024

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه والشاباك "قضيا على قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلاميّ".وقال إنّ طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت - بتوجيه استخباراتي في مطلع الشهر - وقضت على المدعو أنس محمد سعدي مصري، قائد منطقة شمال القطاع في الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلاميّ.وأضاف: "كان المدعو السعدي مصري يشكل عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ العديد من المخططات حيث أدار وأشرف على عمليات إرهابية للحركة استهدفت مواطني دولة إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيليّ."ولفت إلى أنّه في السابع من تشرين الأوّل ومنذ ذلك الحين "أشرف المدعو السعدي على إطلاق القذائف الصاروخية من منطقة شمال قطاع غزة باتجاه بلدات غلاف غزة وعلى العديد من المخربين الذين نفذوا عمليات الإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية".وأكّد الجيش انّه "سيواصل والشاباك استهداف كل من يخطط أو ينفذ أعمالًا ضد مواطني إسرائيل وسيعملان لتحقيق أهداف الحرب".