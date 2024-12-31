إيران تتوقع ظهور "مقاومة جديدة" ضد إسرائيل في سوريا

أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ علي اكبر أحمديان بأنّ "مقاومة جديدة" ستظهر في سوريا لمواجهة إسرائيل بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، حسب ما نقل عنه الإعلام الرسمي.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ليل الاثنين عن أحمديان قوله "مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة".وشدد أحمديان خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أنّ "المقاومة" ضد إسرائيل "لم تضعف" بعد سقوط الأسد في الثامن في كانون الأول/ديسمبر.