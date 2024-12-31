الحكم القضائيّ الصادر بحق القرضاوي

أُصدر الحكم القضائيّ بحق الناشط عبد الرحمن يوسف عبدالله القرضاوي.



وأتى الحكم نتيجة الاتهامات التالية:



"الإهانة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفيزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعيّ الالكترونية ضمن عبارات تحمل الإساءة للمحاكم والسلطة القضائية. كذلك الإخلاء بمقام القضاة وهيبتهم."