الأمم المتحدة: الادعاءات الإسرائيلية باستخدام فصائل مسلحة مستشفيات غزة غامضة

خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أنّ الادعاءات الإسرائيلية عن استخدام فصائل فلسطينية مستشفيات غزة لأغراض عسكرية "غامضة".



وأفاد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "بأنّ إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علناً".