فرنسا نفّذت ضربات صاروخية في سوريا

نفّذت فرنسا ضربات صاروخية مطلع هذا الأسبوع في سوريا استهدفت خلالها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية، وفق وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسيّ سيباستيان ليكورنو.



وكتب ليكورنو على منصة إكس قائلا "نفذت القوات الجوية الفرنسية الأحد ضربات محددة الأهداف على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي السورية".



ويأتي الهجوم الفرنسيّ في أعقاب ضربة عسكرية مماثلة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، والتي قالت واشنطن إنها قتلت اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.



وتواجه سوريا مستقبلا سياسيا غامضا بعد أن أطاحت هيئة تحرير الشام بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.



وأنهى الهجوم الخاطف الذي قادته هيئة تحرير الشام حربًا أهلية استمرت 13 عامًا، لكنها أثارت مجموعة من الأسئلة حيال مستقبل دولة متعددة الأعراق، تتمتع دول أجنبية من بينها تركيا وروسيا بمصالح قوية فيها، ويحتمل وجود تضارب بين هذه المصالح.