الرئيس الصيني: لا أحد يمكنه منع إعادة التوحيد" مع تايوان

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن "أحدا لا يمكنه منع" التوحيد مع تايوان، في خطاب للأمة ألقاه لمناسبة رأس السنة.وقال في الخطاب الذي بثه الإعلام الرسمي، إن "الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان هم عائلة واحدة. لا يمكن لأحد قطع روابط الدم بيننا ولا يمكن لأحد وقف الاتجاه التاريخي لإعادة التوحيد مع الوطن الأم".