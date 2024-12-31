روسيا تقلل تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مع انتهاء أجل اتفاقية

أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها ستضخ كميات أقل من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وهو آخر يوم قبل انتهاء أجل اتفاقية أبقت على تدفق الغاز طوال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.



ومن المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز الروسي في أول كانون الثاني بعد انتهاء أجل اتفاقية العبور الحالية التي امتدت لخمس سنوات بين موسكو وكييف، مما يمثل خسارة شبه كاملة لموسكو التي كانت مهيمنة ذات يوم على سوق الغاز الأوروبية.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 كانون الأول إنه لا يوجد وقت كافٍ هذا العام لتوقيع اتفاقية جديدة لعبور الغاز عبر أوكرانيا.



وجهزت باقي الدول التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا، إمدادات بديلة ولا يتوقع محللون تأثيرا يذكر على السوق جراء توقف تدفق الغاز الروسي.



ويحمل هذا التطور أهمية جيوسياسية أكبر بكثير لأن موسكو فقدت منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022 حصتها المهيمنة من إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي لصالح منافسين مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج، مما دفع التكتل إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي.



وسجلت شركة غازبروم المملوكة للدولة خسارة قدرها سبعة مليارات دولار في عام 2023 وحده، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 1999.





