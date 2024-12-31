الولايات المتحدة تؤكد تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن



نفّذت القوات الأميركية ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء، استُخدمت لمهاجمة سفن حربية أميركية ومراكب تجارية، وفق ما أعلن البنتاغون.



وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" أن الهجمات بدأت الاثنين ونفذتها سفن تابعة لسلاح البحرية الأميركي وطائرة قصفت أيضا مناطق ساحلية خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.