أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الأوكراني: قصفنا مستودعا روسيا للنفط في منطقة سمولينسك
أخبار دولية
2024-12-31 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الأوكراني: قصفنا مستودعا روسيا للنفط في منطقة سمولينسك
أعلن الجيش الأوكراني أن قواته قصفت مستودعا روسيا للنفط في منطقة سمولينسك.
وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على تطبيق "تليغرام"، أن المستودع يستخدم لأغراض عسكرية.
وأضافت أن انفجارات قوية وقعت وأن نيرانا اشتعلت في مستودعات بها منتجات نفطية.
وفي وقت سابق، قال فاسيلي أنوخين حاكم سمولينسك إن حطام طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها تسبب في تسرب وقود ونشوب حريق في مستودع نفط في المنطقة، لكن الوضع تحت السيطرة.
أخبار دولية
الأوكراني:
قصفنا
مستودعا
روسيا
للنفط
منطقة
سمولينسك
التالي
الرئيس الصينيّ يتعهّد بتشجيع السلام العالميّ في رسالة إلى بوتين بمناسبة العام الجديد
قاض أرجنتيني يأمر بتوقيف رئيس نيكاراغوا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-19
الجيش الأوكراني: ضربنا ترسانة في منطقة بريانسك في روسيا
أخبار دولية
2024-11-19
الجيش الأوكراني: ضربنا ترسانة في منطقة بريانسك في روسيا
0
أخبار دولية
2024-10-10
الجيش الأوكراني: دمّرنا مستودعا في جنوب روسيا يضم 400 طائرة مسيرة إيرانية (فيديو)
أخبار دولية
2024-10-10
الجيش الأوكراني: دمّرنا مستودعا في جنوب روسيا يضم 400 طائرة مسيرة إيرانية (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-12-20
الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في دونيتسك
أخبار دولية
2024-12-20
الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من المنطقة المحيطة بقريتي أوسبينيفكا وترودوف في دونيتسك
0
أخبار دولية
2024-11-25
مصدر أمنيّ لوكالة الإعلام الروسية: القوات الروسية ألقت القبض على بريطانيّ من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكرانيّ في منطقة كورسك الروسية
أخبار دولية
2024-11-25
مصدر أمنيّ لوكالة الإعلام الروسية: القوات الروسية ألقت القبض على بريطانيّ من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكرانيّ في منطقة كورسك الروسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
0
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:09
Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024
0
أخبار دولية
13:00
وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري
أخبار دولية
13:00
وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-27
الوكالة الوطنية: دوي انفجارات قوية في صور ومنطقتها في القطاع الغربي نتيجة تفجير اسرائيلي لبعض المنازل في بلدة الناقورة
آخر الأخبار
2024-12-27
الوكالة الوطنية: دوي انفجارات قوية في صور ومنطقتها في القطاع الغربي نتيجة تفجير اسرائيلي لبعض المنازل في بلدة الناقورة
0
فنّ
2024-12-06
من إيما إلى نيك... نجمة هوليوودية تكشف عن تغيير هويتها الجندرية (صورة)
فنّ
2024-12-06
من إيما إلى نيك... نجمة هوليوودية تكشف عن تغيير هويتها الجندرية (صورة)
0
موضة وجمال
06:00
نجمة عالمية تحبس الأنفاس بإطلالة من تصميم إيلي صعب في حفل مع أندريا بوتشيلي (فيديو)
موضة وجمال
06:00
نجمة عالمية تحبس الأنفاس بإطلالة من تصميم إيلي صعب في حفل مع أندريا بوتشيلي (فيديو)
0
أمن وقضاء
2024-12-30
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2024-12-30
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
0
أمن وقضاء
13:41
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
أمن وقضاء
13:41
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
0
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:09
Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:07
top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
2
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
3
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
4
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
5
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
منوعات
12:10
على متن الطائرة... إعلامي لبناني شهير يتعرض للسرقة وهذا ما حذّر منه! (فيديو)
منوعات
12:10
على متن الطائرة... إعلامي لبناني شهير يتعرض للسرقة وهذا ما حذّر منه! (فيديو)
7
صحف اليوم
23:51
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
صحف اليوم
23:51
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
8
آخر الأخبار
09:11
معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي
آخر الأخبار
09:11
معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More