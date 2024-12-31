بلغاريا ورومانيا تنضمان بشكل كامل إلى منطقة شينغن

انضمت بلغاريا ورومانيا رسميا إلى منطقة شينغن بعد انتظار دام 13 عاما، ما يتيح لمواطني البلدين حرّية التنقّل ويشكل رمزية كبيرة للبلدين في أوروبا الشرقية.



واصبحتا على قدر المساواة جزئيا مع دول منطقة شينغن في آذار 2024، مع اتاحة حرية التنقل جوا وبحرا وإبقاء الحدود البرية مغلقة.



وحصلتا على موافقة شركائهما الأوروبيين في منتصف كانون الأول للاستفادة من الامتيازات نفسها في المراكز الحدودية البرية.



ومن المقرر إقامة مراسم عند حواجز التفتيش البرية قبيل عملية الانضمام النهائية في منتصف الليل (22,00 ت غ).



