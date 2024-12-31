بارو لـ"أ.ف.ب": فرنسا تأمل بـ"انتقال سياسي" في سوريا "يضم كل المجموعات"

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لتلفزيون وكالة فرانس برس الثلاثاء خلال زيارته لبنان أن باريس تأمل أن تشهد سوريا "انتقالًا سياسيًا يضم كل المجموعات على تنوعها".



وقال بارو: "ما ننتظره في شكل رئيسي هو أن يتمكن السوريون من معاودة الإمساك بمصيرهم بايديهم. ومن أجل ذلك، ينبغي ان يبدأ في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الاسد الاجرامي، انتقال سياسي يضم كل المجموعات في سوريا على تنوعها، ويكفل احترام أدنى الحقوق والحريات الأساسية".