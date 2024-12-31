مقتل 3 عناصر من القوات الكردية بهجوم في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلين موالين لتركيا قَتلوا ثلاثة عناصر من قوات الأمن الكردية في شمال سوريا الثلاثاء في هجوم على نقطة تفتيش تابعة لهم في مدينة حلب.



وقال مسؤول أمني كردي لوكالة فرانس برس إن "الهجوم قامت به فصائل تابعة لتركيا على الحاجز بطائرة مسيرة انتحارية"، مؤكدا مقتل شخصين من القوات الكردية.



وكانت حلب أول مدينة في سوريا تسقط في أيدي فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية مطلع كانون الأول، بهجوم خاطف سمح لها بعد ذلك بالإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء" "قتل 3 من عناصر +الأسايش+ وأصيب 7 آخرون حالتهم حرجة، بهجوم للفصائل الموالية لتركيا استخدموا خلاله طائرة مسيرة على حاجز لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) بالقرب من الحديقة في حي الأشرفية ذي الغالبية الكردية في مدينة حلب اليوم".



وأضاف: "يُعد هذا الهجوم الأول من نوعه في المنطقة بعد سقوط النظام".



وتسيطر على حلب حاليا السلطات الجديدة وقوات الأمن التي نشرتها في المنطقة، باستثناء حيين تسكنهما غالبية كردية، هما الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة القوات الكردية التي تشكل الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية.