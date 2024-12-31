قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي ممثلين للكنائس المسيحية

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق وفدا يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، بحسب ما أفاد مكتبه، وذلك وسط مشاعر قلق تسود الأقليات في سوريا ومساع للحصول على ضمانات من السلطات الجديدة.



ونشرت صور على حساب "القيادة العامة" على تطبيق "تلغرام"، تظهر الشرع مرتديا بزة وربطة عنق يجتمع بالعديد من ممثلي الكنائس المسيحية من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت.