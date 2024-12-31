وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره المصري بدر عبد العاطي ناقشا فيه أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.



وكتب على منصة "إكس": "سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة وأن مصر وسوريا يجمعها تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله".