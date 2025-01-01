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زيلينسكي: أوكرانيا ستفعل عام 2025 كل ما بوسعها "لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب"

أخبار دولية
2024-12-31 | 23:41
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زيلينسكي: أوكرانيا ستفعل عام 2025 كل ما بوسعها &quot;لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب&quot;
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زيلينسكي: أوكرانيا ستفعل عام 2025 كل ما بوسعها "لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب"

زيلينسكي في خطاب إلى الأمة: في كل يوم من عام 2025 يجب أن أقاتل وأن نقاتل جميعا من أجل أوكرانيا قوية بما يكفي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الثلاثاء أنّه سيتعيّن على بلاده في العام 2025 أن تواصل القتال "في الميدان" لتحقيق مكاسب تمكّنها لاحقا من أن تستثمرها "على طاولة المفاوضات" من أجل إنهاء الغزو الروسي المتواصل لأراضيها منذ ثلاث سنوات.
     
وقال زيلينسكي في خطاب إلى الأمة بمناسبة حلول العام الجديد: "في كلّ يوم من عام 2025، يجب أن أقاتل وأن نقاتل جميعا، من أجل أوكرانيا قوية بما يكفي، لأنّ وحدها أوكرانيا مماثلة تحظى بالاحترام وصوتها يُسمع، سواء في ساحة المعركة أو على طاولة المفاوضات".
     
كما أكّد زيلينسكي أنّ بلاده ستفعل في العام 2025 كلّ ما بوسعها "لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب" المتواصلة منذ ثلاث سنوات.
     
وقال: "أتمنّى أن يكون 2025 عامنا. عام أوكرانيا. نحن نعلم أنّ السلام لن يُمنح لنا كهدية، لكنّنا سنفعلّ قصارى جهدنا لوقف روسيا وإنهاء الحرب. هذا ما يتمنّاه كلّ منّا".
     
وكان 2024 صعبا على كييف التي خسرت خلاله أمام الجيش الروسي سبعة أضعاف المساحات التي خسرتها في 2023، وفقا لتقييم أجرته وكالة فرانس برس. ولا يبدو المشهد أفضل لكييف في 2025 إذ إنّها مهدّدة بانخفاض الدعم العسكري والسياسي الأميركي لها ما أن يعود دونالد ترامب إلى الرئاسة بعد ثلاثة أسابيع، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
     
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الإثنين تقديم حزمة مساعدات أمنية واقتصادية لكييف بقيمة تناهز ستة مليارات دولار، في خطوة بدت فيها واشنطن وكأنها تسابق الزمن لتزويد كييف بما أمكن من الدعم قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.
     
وكان ترامب أعلن أنه سينهي الحرب في أوكرانيا في غضون "24 ساعة" من عودته إلى البيت الأبيض، في وعد أثار مخاوف من أن تضطر أوكرانيا في سبيل تحقيق السلام إلى التخلّي عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.
     
وفي خطابه بمناسبة حلول العام الجديد، قال زيلينسكي: "ليس لديّ أدنى شكّ في أنّ الرئيس الأميركي الجديد مستعدّ وقادر على تحقيق السلام ووضع حدّ لعدوان بوتين".
     
وكان بوتين أشاد الثلاثاء في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة بـ"شجاعة الجنود الروس وإقدامهم"، لكن من دون أن يأتي صراحة على ذكر الحرب في أوكرانيا.
     

أخبار دولية

زيلينسكي

أوكرانيا

روسيا

الحرب

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