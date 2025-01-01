منظمة الصحة العالمية تجلي 55 مريضا من غزة إلى الإمارات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ 55 مريضا و72 مرافقا لهم من أقاربهم تمّ إجلاؤهم الثلاثاء من قطاع غزة إلى الإمارات العربية المتّحدة لتلقّي علاج طبّي متخصّص.



وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتّحدة أن الذين تمّ إجلاؤهم يشملون "مرضى يعانون من أمراض مناعة ذاتية وأمراض دم وسرطان وأمراض قلب وأوعية دموية ومشاكل في العين والكلى وإصابات صدمات واضطرابات عصبية وأمراض جلدية".



وأشارت الى أن "أكثر من 12 ألف مريض ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبّي خارج غزة".